La navette fluviale de Varennes prend le large

La navette fluviale reliant Varennes, Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal est entrée en opération ce matin 19 juin. Les citoyens pourront ainsi profiter de cette option de transport originale pour se déplacer efficacement entre la Rive-Sud et Montréal, autant pour le travail, l’école, les loisirs ou autres à partir du quai Bellevue à Varennes. Cette liaison facilitera les déplacements, particulièrement durant les travaux de réfection majeurs dans le tunnel Louis Hippolyte-Lafontaine.

« Nous sommes plus que ravis de la mise en place de ce nouveau service. Cette navette offrira entre autres aux travailleurs une manière confortable et efficace de se rendre dans la métropole, sans avoir besoin d’utiliser leur voiture » a déclaré le maire de Varennes, Martin Damphousse.

Accès, tarifs et réservations

Les départs de la navette fluviale au quai de Bellevue de Varennes sont offerts tous les jours de la semaine, dès 6 heures le matin, de même que le week-end, à compter de 9 h. Le temps de parcours pour se rendre à Pointe-aux-Trembles est de 15 minutes et de 35 minutes pour accéder au Vieux-Montréal. Des stationnements sont réservés aux usagers de la navette fluviale à la basilique de Sainte-Anne, en semaine, et à la mairie de Varennes, les week-ends.

Pour monter à bord, les détenteurs d’un titre annuel ou mensuel Tous modes zone ABC n’ont qu’à présenter leur carte OPUS, sans frais supplémentaire. Les enfants de 11 ans et moins, accompagnés d’une personne de 14 ans et plus détentrice d’un titre valide, peuvent accéder gratuitement à la navette. Un titre unitaire, pour un passage (aller simple), est disponible au prix de 5,50 $. Il faut réserver sa place dans la navette sur le site internet du transporteur, www.navark.ca