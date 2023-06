De l’eau potable sur De Monbrun : début des travaux cet automne

Les résidents de la rue de Montbrun, entre la rue du Bosquet et le chemin de Touraine, auront bientôt accès à de l’eau potable. Les travaux pour l’installation d’une conduite d’eau potable devraient commencer l’automne prochain.

Treize résidences ainsi que la jardinerie Scardera seront desservies.

L’ensemble du projet est évalué à 1,2 M$ et sera financé par un règlement d’emprunt sectoriel. Les coûts seront assumés à 50 % par le secteur résidentiel et 50 % par le secteur commercial. Un appel d’offres sera lancé au cours de l’été.