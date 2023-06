C’est au parc de la Commune de Varennes que la population locale ainsi que les gens de la région sont conviés le 24 juin prochain pour un grand spectacle de la Fête nationale du Québec. Il s’agit on s’en doute, l’occasion de célébrer l’histoire et les traditions d’ici qui ont construit et façonné le Québec d’aujourd’hui. Mis sur pied exclusivement pour cette occasion, les spectateurs auront droit à une prestation unique, QUÉBEC À L’UNISSON qui est un spectacle riche en diversité avec des artistes bien connus pour leur talent et leur engagement. Ce collectif est composé de Jonas Tomalty, Kim Richardson, Yvan Pedneault et Marie-Pierre Leduc Ils interpréteront, à compter de 20h30, des classiques québécois d’hier à aujourd’hui. Et parce qu’une fête de la St-Jean n’est jamais une Fête nationale sans eux, les traditionnels feux d’artifice clôtureront le spectacle vers 22 heures.

Il est à noter que le site sera ouvert au public dès 19h30 le 24 juin prochain. Le spectacle est évidemment gratuit.