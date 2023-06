Le message de la varennoise Émilie Katalan a été entendu

Dimanche dernier, 16 courageux participants ont répondu à l’appel de la jeune varennoise Émilie Katalan et ont relevé le Défi têtes rasées MD Leucan, lors d’un événement régional organisé aux Promenades St-Bruno, à Saint-Bruno-de-Montarville. Ils se sont joints aux dizaines d’autres personnes de la région qui ont participé depuis le début de l’année dans des écoles, en entreprise ou en privé. Tous ensembles ils ont amassé 233 172 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dont plus de 14 000 $ récoltés par les participants du Défi à Saint-Bruno-de-Montarville.

Émilie Katalan de Varennes est âgée de 20 ans, et elle est la jeune porte-parole du Défi en Montérégie. En 2020, elle a reçu des traitements de chimiothérapie pendant six mois pour guérir un lymphome de Hodgkin.

Maintenant en rémission et en pleine forme, elle s’apprête à entreprendre ses études

universitaires. Entre autres, deux de ses amis ont relevé le Défi à CF Promenades St-Bruno pour honorer le courage et le positivisme dont elle a fait preuve pendant les traitements.