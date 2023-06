Au tour de Longueuil de recevoir sa « Chaise des générations »

Déjà présente dans une cinquantaine de municipalités de la grande Rive-Sud, c’était au tour, la semaine dernière, de la Ville de Longueuil de recevoir et d’installer une Chaise des générations au conseil municipal.

C’est le regroupement des Mères au front qui a offert, le 13 juin dernier lors de la séance publique des élus, une chaise afin qu’une place symbolique autour de la table du conseil municipal soit réservée à la prochaine génération.

En fait ce sont des élèves de 6me année de l’école Charles-Lemoyne qui ont mis tout leur cœur à décorer une Chaise des générations pour en faire cadeau au Conseil municipal.

« On veut demander à la ville de nous aider à protéger la planète terre – cesser de polluer pour avoir de l’air pur à respirer, de l’eau propre à boire, de la bonne nourriture à manger et des espaces verts pour jouer. » ont expliqué les enfants aux élus longueuillois.