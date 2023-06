Vacances estivales: des activités pour s’amuser à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à participer aux nombreuses activités offertes gratuitement chaque semaine pendant la période estivale.



Cinéma en plein air

Tous les mardis, du 27 juin au 15 août, les citoyens sont attendus à la pente à glisser pour assister aux soirées cinéma en plein air. En cas de pluie, les présentations seront remises au mercredi. Les citoyens sont invités à consulter l’heure des présentations et la description des films sur le site Web de la Ville.



Spectacles en plein air

Des spectacles musicaux seront présentés les mercredis du 28 juin au 23 août, sur le parvis de l’église de Sainte-Julie et au parc Edmour-J.-Harvey. Les citoyens peuvent consulter la programmation complète et le lieu de chaque représentation sur le site Web de la Ville.



La saison des spectacles en plein air se terminera le 30 août avec le concept en plein air de l’Orchestre symphonique de Longueuil avec Alexandra Da Costa à 19 h au parc Edmour-J.-Harvey. Lors de ce concert, les grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie seront célébrer.



Soirées dansantes en plein air

Les samedis soirées dansantes sont de retour. Les familles peuvent venir danser sur la place publique, à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Principale, de 19 h 30 à 22 h. Le 17 juin, la musique country sera à l’honneur. Le 8 juillet, les familles peuvent venir bouger lors de la soirée avec un DJ. Le 2 août, les citoyens sont invités venir danser le rock’n’roll et le 26 août la population pourra se déhancher sur des rythmes de salsa.



Entraînements en plein air

Des entraînements en plein air gratuits se tiennent tous les semaines sur la piste cyclopédestre au bout de la rue Comtois et au parc du Sorbier. Les citoyens sont invités à participer au cours de cardio en famille (8 ans et +), cardio mix en plein air, parcours santé pour aînés, parcours santé et yoga pilates en plein air. Les cours se tiennent les lundis, mardis et mercredis en après-midi ou en soirée. Aucune inscription n’est requise. Pour en savoir plus, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville.



Rappelons qu’en plus de ces activités, il y aura les festivités de la Fête nationale le 24 juin et le retour du marché public tous les jeudis de 16 h à 19 h 30 au 550, boul. Saint-Joseph.



« L’arrivée des températures chaudes et des vacances estivales nous permettra de profiter pleinement des parcs, des pistes cyclopédestres et des espaces verts ainsi que des nombreuses activités qui sont offertes. C’est l’occasion idéale pour bouger, s’amuser et se rassembler en famille et entre amis », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.