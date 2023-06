Une entreprise bouchervilloise nommée Employeur de l’année

Tootelo Innovation, dont le siège social est installé à Boucherville depuis près de 30 ans, a été nommée Employeur de l’année 2023 au dernier gala des Mercuriades qui s’est tenu le 23 mai dernier au Palais des congrès de Montréal.

Tootelo Innovation est une PME qui comprend diverses divisions d’affaires ayant des mandats variés, dont entre autres, le développement de technologies innovantes dans plusieurs domaines, tels que la santé, l’immobilier, les communications, le transport, et bien plus.

« Ce prix vient consacrer l’ensemble des efforts quotidiennement déployés pour la mise en place et le maintien de pratiques innovantes en gestion des ressources humaines, particulièrement au niveau du développement des compétences, de la motivation ainsi que de la gestion de la diversité des Tooteliennes et Tooteliens », mentionne l’entreprise dans un communiqué.

Les Mercuriades honorent les succès des entreprises québécoises depuis 1979.