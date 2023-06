Important surplus budgétaire de 5,1 M$ à Varennes

L’augmentation substantielle des droits de mutation,, entre autres, aura permis à la Ville de Varennes d’enregistrer un important surplus budgétaire de 5,1 millions de dollars en 2022.

Le surplus représente 9,5 % du budget initial qui était de l’ordre de 54,8 millions $.

Selon le maire Martin Damphousse, qui présentait les grandes lignes du rapport financier 2022, lundi soir dernier lors de l’assemblée publique des élus, les droits de mutation ont généré 6,6 millions de dollars l’an dernier soit une augmentation de 122 % comparé à l’année précédente.

Au chapitre des dépenses, le poste budgétaire de la sécurité publique a nécessité des déboursés supplémentaires de plus de 500,000$ alors que les festivités du 350e anniversaire ont aussi nécessité des dépenses supplémentaires de plus de 100,000$.

Le surplus enregistré en 2022 aura par ailleurs permis d’abaisser la dette à long terme de la ville qui se situe maintenant à 48,9 millions de dollars, en baisse de 5 millions $.

« Le rapport financier 2022 vient confirmer la situation pérenne de la Ville de Varennes et sa situation financière fait assurément l’envie de plusieurs autres municipalités » a conclu le maire Damphousse, visiblement satisfait de la performance de son administration en 2022.

Budget pour la sécurité

Dans un autre ordre mais toujours en lien avec le budget, les élus de la Ville de Varennes ont profit. De la même séance publique pour adresser une demande officielle au gouvernement du Québec pour augmenter ses budgets pour mieux assurer la sécurité des piétons, cyclistes et de tous les usagers de la route, principalement autour des écoles.