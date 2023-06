Plume d’or et distinction pour les communications de la Ville de Varennes

La qualité du travail des professionnels en communication de la Ville de Varennes a été reconnue deux fois plutôt qu’une il y sa quelques jours.

Lors du Gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), le conseil d’administration a en effet procédé à la remise du Prix distinction à Pierre-Guy Dallaire, directeur des communications de la Ville de Varennes. Membre de l’ACMQ depuis de nombreuses années, il est honoré pour son engagement et sa contribution à l’avancement de la profession de communicateur municipal.

« Je suis convaincu que son passage à l’ACMQ a grandement contribué à l’évolution des communications dans les petites et grandes villes d’ici. Après plus de 14 ans de collaboration, je souligne aujourd’hui la grande qualité de son travail et je suis heureux qu’il remporte ces honneurs » a déclaré le maire Martin Damphousse.

Depuis 10 ans Pierre-Guy Dallaire travaille en étroite collaboration avec l’ACMQ pour encourager les liens d’échanges entre les différentes municipalités de la francophonie et du Québec, une mission qui lui tient particulièrement à cœur. Grâce à ses initiatives inspirantes, chaque région a pu se dépasser en s’appuyant sur les meilleures pratiques.

A noter qu’au cours du même gala, la direction des communications de la Ville de Varennes s’est aussi vue décerner une Plume d’or pour l’excellente campagne de communication qui a été mise de l’avant durant toute l’année des célébrations des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Varennes.