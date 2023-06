Défi Pierre Lavoie: 1100 cyclistes terminent leur parcours à Varennes

Il y avait une atmosphère à la fois de fête et de satisfaction dimanche après-midi au parc de la Commune de Varennes alors que le site a accueilli, vers 14h30, les quelque 1100 cyclistes répartis en 222 équipes qui ont terminé leur parcours de 1000 kilomètres roulés dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.

Pour l’occasion le grand chapiteau qui avait été déployé dans le parc aura permis aux participants d’être accueilli en héros par de nombreux dignitaires dont le maire de Varennes et plusieurs conseillers.

Comme chaque année, le 1000 KM Pure Industriel affichait complet plusieurs mois avant la tenue de l’événement. Plusieurs cyclistes sont des habitués du 1000 KM, et 11 d’entre eux ont même reçu une plaque commémorant leur participation à toutes les éditions du 1000 KM depuis sa création il y a quinze ans.

Le peloton était parti de La Baie le jeudi 8 juin et a conclu son périple le dimanche 11 juin au parc de la Commune à Varennes

À la fois défi cycliste et événement caritatif, le 1000 KM Pure Industriel a permis de recueillir cette année 1 035 264 de dollars au profit de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, grâce notamment au programme de parrainage d’écoles primaires par les équipes de cyclistes. Les fonds récoltés seront redistribués par la Fondation sous forme de bourses et de subventions pour soutenir des projets favorisant les saines habitudes de vie et la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. A noter qu’il s’agissait du dernier 1000 kilomètres en vélo sous la forme actuelle et l’an prochain, Pierre Lavoie promet déjà une nouvelle formule probablement plus « verte » pour l’événement.