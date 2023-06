La plage de Longueuil fermée pour un quatrième été consécutif

Même si près de trois millions de dollars y ont déjà été engloutis depuis quelques années, la plage de l’Ile Charron à Longueuil demeurera fermée cet été encore et ce pour une quatrième année consécutive. Plusieurs y voient là un signal de l’abandon de ce projet difficilement pérenne, initié sous l’ère de la mairesse Caroline St-Hilaire en 2014 pour y accueillir les nageurs lors de la Finale des Jeux d’été du Québec.

Dans un bref communiqué émis mercredi dernier la Ville de Longueuil précise que « compte tenu des priorités d’investissements que requièrent actuellement les bassins (existants sur le territoire de la ville), et considérant les coûts reliés à la mise aux normes pour maintenir la qualité de l’eau et des infrastructures sur le site de la plage municipale de Longueuil, il est à noter que celle-ci demeurera fermée cette saison dans l’intervalle d’une analyse plus approfondie ».

Au fil des ans les administrations des mairesses St-Hilaire puis Parent, ont injecté des millions de dollars pour tenter d’aménager cette plage mais, printemps après printemps, le mouvement des glaces et des hautes eaux fait inévitablement en sorte que la plage est balayée et dénudée annuellement du sable qui y est ajouté par la Ville. De plus la plage doit être fermée régulièrement en raison de la piètre qualité des eaux.

La rampe de mise à l’eau des bateaux, adjacente à l’ex-plage de l’Ile Charron est cependant accessible depuis le 2 juin dernier. Le partie parc du site est pour sa part accessible mais les BBQ sont interdits et les blocs sanitaires fermées.



Près de 25 % des installations aquatiques extérieures fermées



Par ailleurs, en raison principalement de travaux ou encore parce que les installations sont en mauvais état, près de 25 % de toutes les installations aquatiques extérieures de l’arrondissement du Vieux-Longueuil demeureront fermées cet été.

Dans le Vieux-Longueuil, les mêmes sites qu’en 2022 resteront fermés pour des raisons de sécurité. Ces installations présentent des bris mécaniques et des problèmes de tuyauterie importants. La planification des travaux pour ces bassins est en cours et certains pourraient rouvrir en 2024.

Plus précisément les six bassins sur les 28 recencés dans le Vieux-Longueuil qui seront fermés aux citoyens sont :

La piscine et la pataugeoire du parc Laurier, la piscine du parc Lecavalier , la pataugeoire du parc Fernand-Bouffard, la pataugeoire du parc Jean-Louis et la pataugeoire du parc Armand-Racicot.

A noter que tous les jeux d’eau du territoire sont présentement ouverts, à l’exception de celui situé au parc Lionel-Groulx qui est actuellement brisé. Les jeux d’eau ont été mis en fonction plus tôt cette saison en raison des chaudes températures que nous avons connues.