Une bourse de 5000$ pour le pilote bouchervillois Léopold Schrevel

Les Amis du Grand Prix automobile de Trois-Rivières un organisme qui contribue au développement de jeunes pilotes automobile, ont de toute évidence remarqué les grands talents du jeune pilote bouchervillois Léopold Schrevel car, le week end dernier, ils en ont fait le récipiendaire de la Bourse karting annuelle au montant de 5000 $. La bourse remise en collaboration avec la Fondation du sport motorisé vise è soutenir un jeune pilote qui, de toute évidence, démontre des qualités exceptionnelles et prometteuses.

Léopold maintenant âgé de 15 ans, est passionné de voiture depuis son enfance.

A quatre ans il était déjà au volant d’un quad dans les fêtes foraines des villages de sa région alors qu’il habitait le Nord de la France avec ses parents. Un peu plus tard, après le déménagement de la famille à Boucherville, il découvre le karting et devient vite un adepte de la discipline au Karting de Mont Saint-Hilaire.

Il a joint les rangs de l’écurie H M, propriété de Hugo Mousseau de Saint-Bruno-de-Montarville., celui-là même qui a été l’entraineur du pilote Lance Stroll durant toute sa jeunesse, avant qu’il ne joigne les rangs de la formule 1.

L’an dernier, en 2022, Léopold Schrevel a accumulé une quantité impressionnante de premières et de secondes places dans différentes courses et il semble se diriger vers une autre saison exceptionnelle car après seulement deux courses il a autant de premières places sur le podium. Hugo Mousseau dit de lui que c’est «une véritable machine derrière son volant »

Alors qu’il recevait sa bourse, le week end dernier à Trois-Rivières Léopold n’a d’ailleurs pas manqué de remercier toute l’équipe de H M qui l’a non seulement soutenue mais clairement aidé à progresser.