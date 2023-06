Quand Jules s’invite à la fête des voisins, à Varennes

Plusieurs dizaines de résidents de la Rive-Sud ont répondu à l’appel en participant ou en organisant une Fête des voisins le week end dernier. A Varennes une dizaine de réunions ont permis aux voisins de se connaitre un peu plus et un peu mieux en fraternisant, le temps d’une limonade ou même d’une petite bière dans certains cas. Les résidents de la rue des Des Semailles ont cependant eu toute une surprise lorsqu’une voisine qui possède la Ferme d’élevage bovine Majulae Inc. à Varennes également Laetitia Brouard, s’est pointée à la fête des voisins avec son gros bovin, Jules, en laisse comme si elle promenait son chien ! « Tellement agréable de connaître enfin nos voisins. Merci à tous d’avoir embarqué dans la folie » a tenu à souligner l’organisatrice de la belle fête des voisins de la rue Des Semailles, Catherine Gilbert.