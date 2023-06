Pour ne pas oublier le bouchervillois Patrice Chevalier

Le 5 aout 2020 le bouchervillois Patrice Chevalier est décédé à la suite d’une noyade. Apprécié dans la communauté et passionné de gym, Patrice n’a pas été oublié et, il y a quelques jours, le gym Énergie Cardio de la rue Nobel à Boucherville un endroit que fréquentait Patrice au moins cinq fois par semaine, a décidé de rappeler son passage au gym et le grand vide qu’il y a laissé en affichant un laminé de Patrice sur le mur de la salle d’exercice. Lundi dernier plusieurs amis et famille se sont réunis dans la salle d’erercice pour installer en permanence le fameux laminé. (F.L)