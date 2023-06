Une nouvelle initiative d’accueil pour les nouveaux résidents : Sainte-Julie lance des rencontres personnalisées

La Ville de Sainte-Julie annonce le lancement d’un projet innovant visant à accueillir chaleureusement les nouveaux résidents dans la municipalité. Dans le cadre de cette initiative, les nouveaux propriétaires ou locataires pourront assister à une rencontre personnalisée leur permettant d’avoir les réponses à leurs interrogations entourant les différents services offerts par la Ville.



Ces rencontres menées par des employés du Service des communications et des relations avec les citoyens seront une occasion tant pour les nouveaux propriétaires que pour les nouveaux locataires de Sainte-Julie de bénéficier d’un accompagnement, personnalisé et privé, visant à répondre aux différentes questions concernant notamment les infrastructures comme que les parcs, le transport en commun, les activités et les événements, la collecte des matières résiduelles, et plus encore. Il s’agira d’une formule clé en main où il sera possible, entre autres, d’émettre les cartes-loisirs, de procéder à l’inscription au système d’alerte Mon Sainte-Julie et de la plateforme Sainte-Julie consulte, de les guider à travers les différents outils d’information à leur disposition et de survoler le site Web.



« Ce projet permettra aux nouveaux résidents de Sainte-Julie de bénéficier d’un accueil complet et chaleureux à l’image de notre municipalité. Nous désirons que ces nouveaux résidents se sentent les bienvenus et qu’ils puissent profiter pleinement de tout ce que notre ville a à offrir. Ces rencontres permettront d’établir une relation directe avec les citoyens nouvellement établis, de répondre à des besoins spécifiques et de démontrer que nous sommes présents pour les soutenir. Ces échanges contribueront à renforcer le sentiment d’appartenance et à faciliter l’intégration de nos nouveaux concitoyens », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Cet échange, d’une durée d’une heure, sera disponible en mode virtuel, téléphonique ou en présentiel, à la convenance des nouveaux résidents. Les citoyens déjà établis à Sainte-Julie qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement personnalisé pourront aussi prendre rendez-vous. À compter du 19 juin, les plages horaires offertes seront du lundi au jeudi, en après-midi. Les citoyens intéressés sont invités à visiter la section Nouveau résident sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie et à remplir le formulaire d’inscription. Les citoyens seront contactés pour la prise de rendez-vous.