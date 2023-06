Une belle action de Sentiers vélo Mont-Saint-Bruno à Sainte-Julie

Les 3 et 4 juin dernier, plus d’une trentaine de bénévoles de Sainte-Julie, Boucherville, Varennes, Saint-Basile, Saint-Bruno et même Montréal sont venus donner de leur temps bénévolement pour rouvrir au parc Desrochers la seule piste de vélo de montagne sur la Rive-Sud. Le sentier a retrouvé ses airs de jeunesse et plusieurs sections ont même été améliorées pour encore plus de plaisir!

« Nous sommes très fiers de la collaboration de la Ville de Sainte-Julie et de son soutien dans ce dossier », a mentionné l’un des membres fondateurs de Sentiers vélo Mont-Saint-Bruno, Nicolas Lessard. « C’est un bel exemple de collaboration entre la Municipalité ainsi que les citoyens et bénévoles qui sont venus de partout pour donner un coup de main. »

« Nous sommes heureux de l’avancement des projets dans la région, plusieurs petits pas ont été effectués depuis la naissance de l’organisme à but non lucratif, le 27 avril dernier », a-t-il souligné. « La Ville de Sainte-Julie retourne en appel d’offre au courant des prochaines semaines pour un sentier en boucle dans le parc Edmour-J.-Harvey et le développement du vélo de montagne se pointe à l’horizon à Ski Saint-Bruno. »

Il ajoute que l’organisme reconnu par Sainte-Julie et Saint-Bruno compte maintenant plus de 300 membre et que son assemblée annuelle (réservée à ses membres) se tiendra le mercredi 14 juin à 19 h à Sainte-Julie, au Pavillon Thérèse-Savard-Côté du parc Jules-Choquet dans la salle 210 au 1er étage.





***

L’organisme compte maintenant plus de 300 membre et ceux qui sont intéressé à les soutenir peuvent devenir membre en effectuant leur cotisation par l’entremise de leur page Facebook (Sentiers vélo Mont-Saint-Bruno) à Espace Membres (yapla.com).