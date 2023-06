Soutien au Carrefour familial de Sainte-Julie pour la réalisation de son camp de jour estival

Une subvention de 5 000 $ a été octroyée au Carrefour familial de Sainte-Julie pour la réalisation de son camp de jour estival grâce à une contribution de 3 000 $ de la ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères, Suzanne Roy et de 2 000 $ de la Ville de Sainte-Julie.



« Pour répondre aux besoins de garde des parents, il s’avère important lors de la période estivale d’offrir des camps de jour à nos tout-petits. Je suis donc heureuse de soutenir le camp de jour estival du Carrefour familial Sainte-Julie à même le budget discrétionnaire du ministère de la Famille. Cette contribution additionnée à celle de la Ville, permettra aux tout-petits de vivre de beaux moments de camaraderies et faire le plein de beaux souvenirs estivaux », explique Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères.



« Le Carrefour familial est présent depuis plusieurs années dans la communauté julievilloise et offre des services variés à de nombreuses familles. Le camp de jour estival est complémentaire à celui de la Ville, notamment car il accueille les tout-petits et permet aux familles ayant des besoins ponctuels de bénéficier de ce service. La Ville de Sainte-Julie est fière de pouvoir soutenir cet organisme qui occupe une place de choix dans la vie de nombreuses familles », a poursuivi Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



À propos du camp de jour estival du Carrefour familial

Ouvert 4 jours par semaine, le camp estival est ouvert à la journée pour les enfants âgés de 0 à 9 ans. Cette formule unique permet aux parents à la maison un répit occasionnel et aux travailleurs à temps partiel de s’adapter à leur horaire. En offrant une thématique hebdomadaire, les enfants profitent d’activités stimulantes et amusantes : sorties à la piscine, aux jeux d’eau, à la bibliothèque, à la crèmerie et plus encore. En gardant les prix le plus bas possible, le camp de jour estival du Carrefour familial permet aux familles de bénéficier d’un service de qualité et accessible. En 2022, plus d’une cinquantaine d’enfants ont pu bénéficier de ce service.