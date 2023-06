Fête nationale : deux jours de festivités à Boucherville

Les festivités de la fête nationale du Québec à Boucherville reviennent cette année à leur forme habituelle et se dérouleront sur deux jours, sur le thème « Entrez dans la danse ».

Dans une ambiance festive, le coup d’envoi de la fête nationale sera donné à la place de l’église Sainte-Famille, le 23 juin, à 18 h. Au menu, danse, animation de rue, ateliers artistiques, discours patriotique ainsi que le retour tant attendu du populaire spectacle musical de la Saint-Jean-Baptiste, lequel fera assurément danser les résidents! Dès 22 h, les Feux Desjardins scintilleront dans le ciel au-dessus des parcs des Gouverneurs et Vincent-D’Indy. La fête se poursuivra ensuite tout en musique, jusqu’à 23 h.

Le 24 juin, les familles sont invitées à une journée haute en couleur, qui se déroulera sur le thème du cirque. De 12 h à 16 h, au parc de la Rivière-aux-Pins, des artisans seront sur place et plusieurs activités attendent les enfants! En avant-midi, une messe traditionnelle, toute en rythme et en musique, ainsi que des visites guidées historiques dans le Vieux-Boucherville seront offertes.

Pour connaître tout changement à la programmation dû aux conditions météorologiques : boucherville.ca