Vague de vandalisme dans les parcs à Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique du mardi 6 juin dernier, le maire de Sainte-Julie a déploré que des parcs de la ville étaient la cible de vandales.

« Je désire sensibiliser tous les parents à la vague de vandalisme que nous subissons depuis le début du printemps dans les parcs. Bris des équipements, feux de poubelle, verres cassés, cris et bruits excessifs tard dans la nuit sont des méfaits de plus en plus courants », a-t-il déclaré.

« Nos équipes nettoient les parcs tous les matins pour la sécurité des tout-petits, mais des risques demeurent. Non seulement ces agissements nuisent à la quiétude des citoyens résidant derrière les parcs, mais nuisent également à tous les citoyens qui doivent payer à partir de leur taxe la réparation de ces bris et les interventions de nos équipes. Je demande donc la collaboration de tous les parents afin de sensibiliser vos enfants au sujet du vandalisme et des conséquences de ces actes. »

« De notre côté, la Ville travaille depuis quelques années en collaboration avec les travailleurs de milieu de la Maison des jeunes de Sainte-Julie, une agence de sécurité privée et la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent pour sensibiliser les utilisateurs des parcs au civisme et au respect à l’égard des biens publics et des autres usagers », a-t-il précisé.

Rappelons à ce sujet qu’un délit pour le moins spectaculaire avait été rapporté le 4 octobre dernier au parc Ringuet, où un module de jeux a été complètement détruit par un incendie. Les pompiers avaient été appelés sur les lieux à 21 h 30 et, à leur arrivée quelques minutes plus tard, le module était déjà irrécupérable.