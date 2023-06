Feux de forêt : Proanima accueille les animaux de la SPCA Abitibi Ouest de La Sarre

Les services animaliers Proanima ont accueilli les animaux de la Spca Abitibi-Ouest de La Sarre, en Abitibi, qui devaient être évacués d’urgence du refuge en raison des feux non-contrôlés qui sévissent dans cette région.

Vingt-six chats, dont plusieurs chatons, ont été transférés chez Proanima dans la nuit du 8 juin. Un intervenant de l’organisme s’est assuré de prendre en charge, d’installer et nourrir ces animaux qui venaient de vivre plusieurs heures de route.

En cette période achalandée pour les refuges, Proanima doit donc redoubler d’efforts et d’organisation pour prendre soin et placer les nombreux animaux qui lui sont confiés, en plus de ces chats sinistrés.

Proanima demande votre aide

L’OBNL demande l’aide des amoureux des animaux et des personnes bienveillantes pour le soutenir dans cette intervention d’urgence. Il y a plusieurs façons d’aider : Faire un don financier, peu importe le montant, permettra à Proanima de fournir à ces animaux de la nourriture et des soins médicaux. Adoptez : chaque adoption permettra de libérer une place supplémentaire. Partagez le message : c’est la meilleure façon de multiplier les chances de l’organisme en passant le mot. Pour faire un don ou pour consulter les fiches des animaux, il faut visiter le site web proanima.com

Proanima prévoit recevoir d’autres animaux au cours des prochains jours et reste solidaire à tous les organismes pour animaux étant touchés par cette tragédie.