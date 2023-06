Qualité de l’air instable : consignes à suivre pour protéger votre santé

La qualité de l’air est très variable actuellement en raison des feux de forêt qui sont toujours en activité principalement dans le nord du Québec. Il est difficile de prédire pendant combien de temps cette situation affectera la région.



Une odeur de fumée et un ciel voilé sont des indices que la qualité de l’air est affectée par la fumée des feux de forêts. Lorsque cette situation se produit, la Direction de santé publique de la Montérégie invite la population à:



• Fermer les portes et les fenêtres;

• Limiter les apports d’air extérieur en éteignant son échangeur d’air s’il y a lieu.

• Limiter les activités extérieures, surtout pour les personnes à risque (asthmatiques, maladies respiratoires et cardiaques, par exemple);

• S’assurer que ses proches isolés, malades, ou très âgés évitent aussi de s’exposer à l’air extérieur.



Les personnes préoccupées par leur santé ou celle d’un proche peuvent communiquer avec Info-Santé en composant le 811. Pour toute urgence médicale, composer le 911.



Impacts sur la santé



L’exposition à la fumée peut entraîner des picotements des yeux, des larmoiements, un écoulement nasal, une irritation des sinus, une toux légère ainsi qu’un mal de gorge ou à la tête.



Les symptômes suivants, qui sont moins courants, pourraient nécessiter un suivi médical. C’est le cas d’un essoufflement, d’une respiration sifflante (y compris des crises d’asthme), d’une toux sévère, des étourdissements, des douleurs thoraciques et des palpitations cardiaques.



Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter ce document :

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/quoi-faire-avant-pendant-apres-urgence-sinistre/feu-de-foret/etat-de-situation#c216378