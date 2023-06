Campagne Biscuit sourire de Tim Hortons : un montant de 128,382$ dollars recueillis pour la Fondation Véro et Louis

La 27e édition de la campagne annuelle Biscuit sourire de Tim Hortons qui avait lieu du 1er au 7 mai dernier, a été un véritable succès pour la Fondation Véro & Louis, celle-ci ayant permis de récolter un généreux montant de 128 382 $. En remettant la totalité des recettes des ventes de biscuits sourire à la Fondation, les propriétaires des restaurants Tim Hortons de la Rive-Sud de Montréal contribuent à soutenir la mission de la Fondation qui est de créer des milieux de vie différents, permanents et adaptés pour les personnes autistes de 21 ans et plus, présentant ou non une déficience intellectuelle. Les propriétaires de restaurants Tim Hortons à travers le Canada et des millions de généreux invités ont uni leurs efforts pour fracasser le record de la campagne du Biscuit sourire : ils ont recueilli 19,7 millions de dollars pour des organismes caritatifs d’un bout à l’autre du pays. La Fondation Véro & Louis souhaite remercier chaleureusement Tim Hortons qui soutient les organismes caritatifs depuis de nombreuses années, les succursales participantes, la centaine de bénévoles qui a décoré les biscuits et plus particulièrement l’École hôtelière de la Montérégie qui a, de nouveau, mis son talent à contribution, sans oublier toutes les personnes gourmandes et généreuses qui ont acheté des biscuits pour leurs familles, leurs amis ou leurs collègues de travail. Sans eux, la campagne des biscuits sourire n’aurait pu être un tel succès. « Nous sommes très touchés par l’implication et la générosité de tous ceux qui ont participé à cette campagne. Un grand merci à tous les franchisés Tim Hortons qui ont choisi notre Fondation pour cette formidable initiative ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour décorer des biscuits! » mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette. Rappelons la liste des restaurants qui ont participé sur la Rive-Sud : Brossard, Greenfield Park, St-Hubert, Varennes, St-Amable, Longueuil, Beloeil, Boucherville, Mont-St-Hilaire, McMasterville, St-Bruno, Ste-Julie, St-Basile-Le-Grand, Candiac, La Prairie.