10 varennois recoivent la médaille du Gouverneur-Général

Parce qu’ils sont impliqués de facon exemplaires dans leur communautés 10 varennois ont récemment recu la médaille du Gouverneur-Général. Et le 5 juin dernier, en début de séance publique, le conseil municipal a rendu hommage à ces Varennois récipiendaires de la médaille du Lieutenant-Gouverneur grâce à leur implication dans divers organismes et associations de Varennes. Cette décoration leur a été remise le 14 mai dernier lors d’une cérémonie présidée par l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, au Collège militaire royal de Saint-Jean-Sur-Richelieu.

Les récipiendaires de la catégorie aînés sont :

Claude Faucher, École de Karaté Sankudo, Denise Benoit, Ordre des filles d’Isabelle #1031 Lajemmerais, Francine Cayer, AUTAM, Université du 3e âge Gérard Quintal, Ouvroir de Varennes et Chevaliers de Colomb, Carmen Roberge, Chœur Amivoix, Réjean Landry, Chaîne d’amitié de Varennes, Réjean Martin, Club Richelieu Varennes et Ronald Tremblay, les Amis de la Casa et Fondation Lajemmerais

Également, deux jeunes ont également été médaillés en raison de leur implication bénévole dans leur communauté soit Kelvin Cadieux, étudiant à l’École secondaire le Carrefour et Gabrielle Brisebois, étudiante au Cégep de Sorel-Tracy.