Trois entreprises de Varennes lauréates des Prix d’excellence de la CCIRS

Trois entreprises de Varennes sont au nombre des lauréats de la 39e édition du concours des Prix Excellence de la Chambre de commerces et d’industries de la Rive-Sud. Le gala

Dominique-Rollin s’est tenu jeudi le 25 mai dernier à l’hôtel Mortagne de Boucherville devant près de 500 personnes. Cette soirée haute en couleur est l’occasion de reconnaître l’excellence des entreprises de la Rive-Sud.

La première entreprise de Varennes à monter sur le podium a été le Groupe Thomas Martine qui a été couronné dans la catégorie Commerce de détail. Le Groupe Thomas Marine est bien connu depuis plusieurs décennies pour être un leader dans le monde du bateau, de la vente d’embarcation à la réparation complète de tout ce qui est équipement nautique.

Seconde entreprise lauréate, dans la catégorie Entreprise de service de moins de 20 employés, « Gestion Horizon » de Varennes a été couronné grande lauréate de sa catégorie.

Gestion Horizon situé à Varennes offre ses services de comptabilité de tenue de livres, d’administration et de ressources humaines.

Enfin, et non la moindre, dans la catégorie Développement durable c’est l’entreprise SEMECS qui a été couronnée grande gagnante.

Située aux limites de Varennes et Verchères, sur le boulevard Marie-Victorin la SÉMECS est la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud. Elle est formée des trois MRC de l’est de la Couronne Sud et de la compagnie Biogaz EG. La mission de la SÉMECS est de traiter les matières organiques afin de valoriser une énergie renouvelable récoltée, de diminuer les quantités envoyées à l’enfouissement et de diminuer les gaz à effet de serre. »

Le gala Dominique-Rolin est le point culminant du prestigieux concours des Prix Excellence, auquel près de 70 entreprises ont déposé leur candidature. Les 16 catégories de prix récompensent les réalisations d’entreprises et de gens d’affaires qui apportent une contribution exceptionnelle à la grande Rive-Sud en participant activement à son développement économique.