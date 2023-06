Sainte-Julie consulte ses citoyens dans le cadre de sa planification stratégique 2023-2027

La Ville de Sainte-Julie lance aujourd’hui sa démarche de planification stratégique 2023-2027 en annonçant une grande consultation qui permettra de sonder les citoyens sur leur vision de la Ville. Pour ce faire, les citoyens sont invités à s’inscrire dès maintenant sur le site saintejulieconsulte.ca et à répondre à la première étape de la consultation.



« Nous faisons face à de nombreux défis et il est important de prioriser ce qui est important pour nos citoyens. La planification stratégique guidera les actions et priorités de la Ville pour les années 2023 à 2027. Toute la population sera consultée afin que nous soyons en mesure de connaître leurs priorités et préoccupations, de cibler les points forts et les points à améliorer de la Ville et de proposer des actions qui viseront à améliorer la qualité de vie de tous. J’invite tous les citoyens à s’inscrire à notre plateforme de consultation en ligne afin de s’exprimer sur l’avenir de leur ville », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



L’exercice de planification stratégique s’effectuera en trois étapes importantes. La première, le diagnostic, se déroulera jusqu’au 3 juillet 2023. Les citoyens, les employés municipaux, les partenaires, les commerçants et les industries seront consultés afin de réaliser le portrait de la Ville. Par la suite, une deuxième consultation se tiendra en juillet et août 2023 afin de choisir les projets à prioriser. Finalement, la planification stratégique sera adoptée à l’automne 2023 par le conseil municipal. Le processus est coordonné par un comité de pilotage, composé d’élus et de gestionnaires municipaux.