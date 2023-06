Fin de la grève dans le transport scolaire chez Autobus Rive-Sud à Sainte-Julie

Les 16 travailleuses et travailleurs en grève affiliés à la Section locale 106 du Syndicat des Teamsters chez Autobus Rive-Sud (Sogesco), à Sainte-Julie, ont accepté la dernière offre patronale à hauteur de 94%, mettant ainsi fin à la grève.



L’entente de 4 ans prévoit, dès la signature, une importante hausse de salaire, ainsi qu’une indexation pour les années à venir.



Le transport scolaire dans la région reprendra ainsi à compter du lundi 5 juin, mettant fin aux perturbations qui touchaient les élèves du Centre de services scolaires des Patriotes dans les secteurs de Sainte-Julie, Saint-Amable, Beloeil, Saint-Bruno et Boucherville, ainsi que les écoles privées Collège Charles-Lemoyne, Collège Notre-Dame-de-Lourdes, Collège St-Paul et Collège Trinité, depuis le 24 avril dernier.