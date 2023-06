Érosion : des millions à dépenser pour protéger les berges du fleuve

La recommandation du comité permanent fédéral des transports d’instaurer un programme de protection des berges du fleuve est accueillie d’autant plus favorablement que l’enquête annuelle de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent a révélé dernièrement que la majorité des communautés riveraines dépenseront jusqu’à 10 M$ supplémentaires d’ici 2026 pour augmenter la résilience de leurs berges.

Dans le document, les membre de l’Alliance ont salué la récente promesse du gouvernement canadien d’investir 1,6 G$ dans le cadre de sa stratégie nationale d’adaptation, qui est selon eux, « un pas dans la bonne direction ». « Ces investissements permettront aux municipalités de mettre en œuvre leurs plans d’action climatique et de renforcer leur résilience côtière. Cependant, ces sommes devront être augmentées dans un futur rapproché en raison de la croissance de l’impact des changements climatiques. »

Plus de 130 municipalités américaines et canadiennes du bassin ont répondu à l’enquête et celle-ci révèle que « l’élaboration de plans d’action climatique est un défi considérable pour les municipalités ». On ajoute que plus du quart des municipalités répondantes n’ont pas encore commencé à élaborer des plans d’action et seulement 17 % d’entre elles en sont à leur mise en œuvre. On souligne également que la plupart des répondants ont d’ailleurs déjà dépensé plus de 500 000 $ au cours des deux dernières années pour atténuer les risques liés à l’érosion.