Championnats juniors du Québec : huit médailles pour le Club de tennis de table de Boucherville

Les représentants du Club de tennis de table de Boucherville ont super bien performé aux championnats juniors du Québec qui se tenaient récemment à Repentigny. Les jeunes pongistes ont remporté deux médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze. Le club s’est classé au 4e rang, avec seulement 3 points de différence avec la 3e position.

Les médaillés

Arianna Orjuela : médaille d’or, épreuves individuelles, filles 9 ans

Léonie Gougeon : médaille de bronze, épreuves individuelles, filles 11 ans

Jeremy Lazaroff : médailles d’argent, épreuves individuelles, garçons 11 ans

Félix Gougeon : médaille d’argent, épreuves individuelles, garçons 13 ans

Félix Gougeon : médaille d’or, épreuves doubles, garçons 13 ans avec son partenaire de Laval

Jeremy Lazaroff et Louis Bouchard : médailles de bronze, épreuves doubles, garçons 13 ans Félix Gougeon : médaille d’argent, épreuves doubles mixtes 13 ans avec sa partenaire de Montréal

Mes premiers Jeux

Le Club de tennis de Boucherville invite les jeunes à participer gratuitement à l’activité « Mes premiers jeux » qui se tiendra le lundi 12 juin de 18h à 19h, à l’école secondaire de Mortagne.

Activités : initiation au technique, règlement du tennis de table, jeux d’adresse et concours.

Informations : Miguel Ruz au 438 878-5401 ou au tennisdetableboucherville@gmail.com