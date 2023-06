Beau succès du spectacle Expressio

Le spectacle l’Univers d’Expressio 2, présenté le 27 et le 28 mai au Centre multifonctionnel de Contrecœur, a été un franc succès. Les trente-huit choristes seraient bien partis en tournée après ces deux représentations qui ont réuni près de 450 personnes.

La programmation diversifiée de ce spectacle 10e anniversaire de l’ensemble vocal Expressio regroupait plusieurs medley et collages de 65 chansons tirées du répertoire québécois, français et anglais dont un medley de Aznavour, un sur le thème country et un autre remarquable sur le hockey. Près d’une vingtaine de choristes ont aussi agrémenté le spectacle avec leur solo. Sans compter la présence de musiciens qui n’avaient pas la tâche facile avec tous les fréquents changements de rythme des medley. « C’était beaucoup de travail, mais l’expérience a été grandiose pour tous les choristes et les musiciens. Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour présenter ce spectacle. Un énorme bravo et merci pour ce magnifique travail », comme le mentionne Éric Bernier qui dirigeait pour la dernière fois Expressio.



Les choristes, le public, les commanditaires, madame Maud Allaire, mairesse de Contrecœur; madame Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie et monsieur Xavier Barsalou-Duval, député de Verchères-Les Patriotes en ont profité pour saluer et remercier le directeur général et chef de chorale, Éric Bernier, pour tout le temps, l’énergie, la passion et le cœur qu’il a investi dans l’ensemble vocal Expressio, qu’il a créé en 2012.

Après quelques mois de congé, Expressio reprendra au début septembre avec de nouveaux défis et avec le chef de chorale, André Lacombe. L’ensemble peut accueillir de nouveaux choristes, écrivez-nous sur la page Facebook Ensemble vocal Expressio pour les informer de votre intérêt.

Finalement, Expressio remercie ses précieux spectateurs et ses commanditaires dont le marché IGA Émily et Phillip, la Ville de Contrecœur et la mairesse Maud Allaire qui agissait à titre de présidente d’honneur de cette 10e édition du spectacle annuel de Expressio.



Altos : Sylvie Beaulieu, Anne-Marie Bertrand (soliste), Mélanie Daoust (soliste), Peal Gauthier (soliste), Carole Grimard, Marie-Andrée Handfield, Geneviève Lacroix (soliste), Marcelle Lavallée, Sylvie Milette, Lise Ouellon, Christine Paquette (soliste), Françoise Presne, Guylaine Proulx, Sylvie St-Onge et Chantale Veillette

Ténors : Luc Archambault, Maude Archambault (soliste), Pierre Lacroix (soliste), Marc Lévesque (soliste), Danielle Papin, Roger Théroux

Sopranos : Kira Brulotte-Cotnoir, Marie-France Cotnoir, Lyette Cyr, Dominique Dansereau, Suzanne Doiron, Cynthia Dorais, Ginette Gagnon, Marie-Pier Gervais, Madeleine Giard, Josée L’Heureux, Josée LaCombe, Sylvie Lamothe, Ginette Laverdière-Roy, Réjeanne Ménard, Marguerite Métivier, Karine Richard et Karine Tailly

Musiciens : Louis Latraverse (saxophones,harmonica,clavier), Jean-Guy Péloquin (guitares), Stéphane Jetté (batterie), Luc Berthiaume (basse) et André Lacombe, à la direction musicale et au piano.