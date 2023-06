Une identité visuelle significative pour l’Espace des Bâtisseurs de Varennes

Le conseil municipal est fier de dévoiler l’identité visuelle de ce magnifique bâtiment sur le point de devenir le plus fréquenté de Varennes.



Il s’agit d’un logotype qui inclut les initiales de l’institution qu’il représente, le E et le B. Placé avant le texte, il est facile à reconnaître et à associer au nom de l’immeuble avec l’imbrication de ses lettres. Sa forme géométrique briquetée représente l’édification, la solidité et la durabilité de l’institution. Son aspect origamique évoque la polyvalence des lieux pour l’épanouissement de la population varennoise.



Le B est prédominant et accentue la signification du mot Bâtisseurs, un nom qui souligne à quel point Varennes est enfant de héros et d’exploits depuis sa fondation par le sieur René Gaultier en 1672 et que des milliers de femmes, d’hommes et de familles ont défriché les terres pour peupler le territoire, en plus des gens qui poursuivront ce développement dans les années à venir.



Le rouge, l’oranger, le jaune, le vert et le bleu font référence au territoire, au fleuve, à l’agriculture ainsi qu’à la population varennoise, toutes générations confondues, unie dans la diversité, l’inclusion et le bonheur.



« Les couleurs sont directement associées au 350e anniversaire de Varennes. L’Espace des Bâtisseurs constitue le plus grand legs de cette mémorable année 2022 en plus d’être le lieu de prédilection des Varennois », affirme le maire Martin Damphousse.



L’ensemble des services récréatifs et de loisirs sont maintenant localisés à l’Espace des Bâtisseurs. Les citoyens pourront bientôt y pratiquer une multitude d’activités sportives, culturelles et communautaires en plus de participer à des événements d’envergure. Édifié sur trois étages, le bâtiment abrite entre autres le Centre de prélèvement du CLSC, un gymnase double, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine équipée, une salle de réception pouvant contenir 250 personnes et beaucoup d’autres surprises.