Sarahmée et Roxane Bruneau en spectacle à Longueuil pour la St-Jean

C’est sous la thématique « Entrez dans la danse » que les longueuillois sont invités à venir danser et festoyer sur les rythmes effrénés des artistes invités les 23 et 24 juin prochains!

Le vendredi 23 juin, une soirée lumineuse et dansante est prévue, à partir de 17 h, sur la rue Saint-Charles Ouest dans le Vieux-Longueuil,

Dès 20 h 15, avec un programme musical double qui débutera par la prestation

de Sarahmée. Viendront ensuite les membres du groupe Clay and Friends, réputé pour ses concerts survoltés composés d’un percutant mélange de hip-hop, de soul et de funk, qui

présenteront les plus grands succès de leur répertoire francophone.

Le lendemain 24 juin, la fête se poursuivra au parc de la Cité, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, avec des activités pour toute la famille de 11 h à 16 h, Le clou du spectacle, vers 20h, l’autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau! Récipiendaire du Félix Interprète féminine de l’année 2021 et 2022.

Pour plus d’information concernant la programmation de la Fête nationale du Québec à Longueuil visitez www. longueuil.quebec/fete