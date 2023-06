Les livres jeunesse les plus empruntés de tous

Les jeunes abonnés de la bibliothèque municipale ont emprunté, en 2022, plus de volumes que la clientèle adulte.

Selon le rapport annuel 2022 de l’équipe de la bibliothèque, il y a en effet eu davantage de documents jeunesse qui ont été empruntés que de documents adultes. Ces chiffres confirment la tendance qui se dessinait depuis plusieurs années.

Ainsi, en 2022, 214 631 documents destinés aux jeunes ont été empruntés comparativement à 198 615 documents adultes.

Retour graduel des abonnés

Par ailleurs, après un creux historique en 2020-2021 en raison de la pandémie, on a assisté en 2022 à un retour graduel des abonnés à la bibliothèque. L’an dernier, 146 027 entrées ont été comptabilisées en comparaison avec 169 362 en 2019.

Ainsi, sans avoir atteint le nombre de prêts effectués en 2019 (435 514), le nombre continue d’augmenter. En 2022, 413 246 prêts ont été effectués, ce qui correspond à environ 95 % du nombre de prêts en 2023.

Le nombre de prêts de documents par habitant est passé de 10,28 en 2019 à 9,7 en 2022.

L’équipe de la bibliothèque remarque que si les familles sont bel et bien de retour et utilisent les collections plus que jamais, il en est autrement pour la clientèle adulte et aînée.

Prêts numériques

Après une hausse extraordinaire en 2020 (19 890), le nombre de prêts de livres numériques était revenu près de la normale en 2021 (12 841). Or, on remarque une remontée de la popularité des livres numériques en 2022 (14 981) qui reprend une courbe similaire à celle qui existait en période prépandémique.

Une biblio bien garnie

Au 31 décembre 2022, la bibliothèque avait un fonds documentaire de 154 366 documents physiques (136 662 livres imprimés, 10 254 documents audiovisuels et 7 450 autres documents (jeux de société, trousses, etc.).

Les bibliothécaires ont fait l’acquisition de 8 564 livres imprimés, 530 documents audiovisuels, 1 036 livres numériques, 145 livres audionumériques et 210 autres documents (jeux de société).

Après évaluation, 7 143 documents ont été retirés de la collection l’an dernier.

La bibliothèque s’est abonnée à environ 230 périodiques (revues, magazines, journaux) disponibles pour le prêt aux usagers.