Le ministre de l’agriculture à Varennes pour annoncer un investissement de 18 millions $

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, avait choisi, mardi dernier, le siège social d’une PME de Varennes, l’entreprise de transformation laitière Maison Riviera située sur le boulevard Lionel Boulet, pour faire l’annonce d’un investissement de 18 millions de dollars pour accompagner les entreprises du secteur de la transformation alimentaire dans leur transition vers l’utilisation d’emballages plus écoresponsables.

Les fabricants tels que Riviera de Varennes, qui produit des fromages et des sous-produits laitiers sont ainsi invités à accélérer le changement de leurs pratiques en matière d’emballages alimentaires afin que ceux-ci soient compatibles avec les nouveaux systèmes mis en place. La directrice générale de Riviera. Émilie Laurin n’a d’ailleurs pas manqué de saluer pour saluer l’effort financier du gouvernement qui permettra à son entreprise de prendre, elle aussi le virage vers des emballages plus verts.

« Chez Maison Riviera, PME québécoise engagée dans la transformation laitière, nous accueillons avec enthousiasme cette annonce qui vient à point nommé. Au quotidien, dans nos pratiques, nous avons le souci et le défi de continuer à innover, afin de proposer aux consommateurs des choix écologiquement responsables. Nous nous engageons à réfléchir continuellement à des améliorations, à stimuler l’innovation et à multiplier nos initiatives en matière d’éco responsabilité et d’écoconception. » a précisé madame Laurin lors de la conférence de presse qui se tenais dans les locaux de son siège social.