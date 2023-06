Faucher expose à Arcachon

C’est à la galerie Droit de Regard D’Arcachon en France, qu’a eu lieu le vernissage de François Faucher les 6 et 7 mai derniers, sous le thème « Du Québec à Arcachon, Faucher nous fait vibrer ».

François Faucher explique : « J’ai eu droit à la totale, soit un carton d’invitation, une affiche apposée partout dans la région, le mousseux, le cocktail dinatoire et une journaliste de la « Dépêche du Bassin » qui a écrit un excellent article sur moi et sur mon exposition ».

L’artiste est très satisfait des ventes de ses œuvres pendant cette exposition qui s’est terminée le 30 mai. Près d’une cinquantaine de toiles y étaient présentées. C’était la première fois qu’on pouvait voir autant de grands formats dans une exposition de l’artiste en France. Selon le galériste, les petits et moyens tableaux ne suffisaient pas. Il fallait beaucoup de grandes œuvres. L’artiste a donc peint pour cette galerie depuis l’été dernier et il a envoyé par

transporteur ses plus grands tableaux.

Le galériste a démontré un intérêt particulier pour les nouvelles scènes de rue avec personnages dans les couleurs bleuté et orangé.

Cette galerie est différente de bien d’autres. Tout est axé sur l’accueil des visiteurs. Le galériste Christophe Peñaranda et sa conjointe Soraya Plaut vous mettent à l’aise dès votre arrivée. Ils prennent le temps de bien présenter l’artiste. C’est la plus ancienne galerie d’Arcachon. Elle a été créée par la mère du galériste actuel.

La tournée des autres galeries françaises qui le représentent. François Faucher est représenté par sept galeries d’art en France, dans les villes d’Arcachon, Carry le rouet, Dijon, Limoges et depuis le mois de mai, à Nantes (Préfailles l’été), Biarritz et Toulouse.

L’artiste est fier de faire partie de galeries établies depuis longtemps. Il affirme avoir été accueilli dans des galeries de très grande qualité.

François Faucher ainsi que son épouse et agente parcourent habituellement 4000 km annuellement en deux semaines pour visiter chacune d’elles et pour faire la prospection de nouvelles galeries. L’artiste en est à sa 54e exposition en Europe dont 10 solos. Il vous invite à consulter son site francoisfaucher.com pour voir où elles ont eu lieu.

Quelques moments du vernissage