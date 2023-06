Varennes remporte une Plume d’excellence pour la campagne de communication événementielle de son 350e anniversaire!

Varennes remporte une Plume d’excellence pour la campagne événementielle de son 350e anniversaire!

La Ville de Varennes a remporté la Plume d’excellence dans la catégorie « campagne événementielle » lors du gala de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), grâce à son projet « De fleuve et d’exploits | 350e anniversaire de Varennes ». La stratégie de communication mise en place pour les célébrations a permis de maintenir une visibilité remarquable tout au long de l’année en proposant des contenus créatifs et variés.



« Je suis fier du travail accompli par nos équipes tout au long de l’année et je suis heureux de voir que leurs efforts ont été récompensés par leurs pairs lors du gala d’hier soir. Les festivités du 350e anniversaire de la Ville de Varennes rayonnent une fois de plus! » a déclaré le maire, Martin Damphousse.



La Ville de Varennes a remporté les honneurs pour la qualité des outils déployés, la démonstration du côté dynamique et festif de la ville et les nombreux témoignages de fierté et d’appartenance exprimés par les citoyens. Le contenu abondant accompagné d’idées créatives et variées, le caractère informatif de l’événement réunissant histoire et patrimoine, la pérennité avec des legs offerts à la population, la promotion efficace et la tenue de l’événement dans un contexte d’incertitude en raison des mesures sanitaires lui ont valu la récompense.