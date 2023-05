En Montérégie, l’Appui pour les proches aidants investit 1 232 000 dollars pour des services aux personnes proches aidantes

L’Appui octroie 1 232 000 dollars, entre 2023 et 2025, à 12 projets portés par des organismes de la région, pour les soutenir dans leurs services dédiés aux proches aidants d’enfants et d’adultes de moins de 65 ans. L’Appui soutient 12 projets d’organismes de la Montérégie Pour sélectionner ces 12 projets, l’Appui a veillé à leur complémentarité, afin de développer une offre bonifiée dans la région. Les projets financés sont réalisés par différents organismes dont la liste complète se trouve à la fin du communiqué. « Nous sommes heureux de soutenir les organismes sélectionnés; ce sont des acteurs clés de la région. Par exemple, Halte-Soleil offre du répit depuis près de 40 ans à des proches aidants de personnes vivant avec une déficience intellectuelle. » indiquent Chantale Tremblay et Karine Cloutier, conseillères en développement régional à l’Appui pour la Montérégie. Des services financés partout au Québec L’Appui va financer 68 projets partout au Québec, pour accroître les services de répit, de soutien psychosocial, ou encore de formation pour les personnes proches aidantes, à hauteur de 8 millions de dollars. Les projets soutenus s’adressent par exemple aux proches aidants de personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle, une maladie chronique, un cancer, un trouble du spectre de l’autisme ou de santé mentale. Une récente étude menée par l’Appui montre que ces conditions sont fréquentes chez les enfants et adultes de moins de 65 ans accompagnés par un proche aidant. Alors qu’un Québécois sur trois est proche aidant, l’Appui s’évertue à rejoindre tous les proches aidants, quelle que soit la condition de la personne aidée. Des services financés pour compléter ceux offerts aux proches aidants d’aînés Les projets sélectionnés cette année s’adressent aux personnes proches aidantes d’enfants et d’adultes de moins de 65 ans, en complément des projets de soutien aux proches aidants d’aînés. « L’objectif est de joindre toutes les personnes proches aidantes, peu importe l’âge et la condition de la personne aidée. Nous voulons les toucher précocement, comprendre leurs besoins, et les accompagner vers les ressources pouvant les soutenir tout au long de leur parcours », indique Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants. Cet investissement s’ajoute donc aux 40 millions déjà octroyés pour 2023-2025 destinés aux organismes qui soutiennent les proches aidants de personnes aînées. « Concrètement, les projets se traduiront en plus d’un million d’heures de soutien reçues par les aidants. Ce soutien, c’est souvent ce qui permet aux aidants de continuer à assumer leur rôle, à ne pas tomber malade à force d’épuisement », conclut Guillaume Joseph.