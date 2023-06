En juin, Boucherville lit autochtone !

Parce qu’elle y voit l’occasion de reconnaître la richesse de l’histoire, du patrimoine et de la diversité des Premières Nations, la Ville de Boucherville est fière de souligner que la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère s’allie à la campagne En juin : Je lis autochtone !



Faire rayonner le talent des auteurs des Premières Nations

Le mouvement, qui se déroule en plein Mois national de l’histoire autochtone, est l’occasion de souligner le foisonnement de la culture autochtone et de sa littérature, lequel se développe à grande vitesse.



Ainsi, tout au long du mois de juin, l’équipe de la bibliothèque, sensible à la richesse des cultures autochtones, a mis sur pied des activités visant à favoriser les rencontres interculturelles :



Le 4 juin, comme activité de lancement du Club de lecture TD, les jeunes Bouchervillois pourront découvrir l’histoire de Mamuk, un enfant autochtone qui joue de la flûte pour communiquer avec les esprits, grâce au talent de conteur de Patrick Therrien (Nia Skweda Sibosimis), artiste d’ascendance mi’gmaq et algonquine.



Le 15 juin, dans le cadre du Cinéclub ONF, il y aura projection de trois courts métrages de réalisateurs autochtones :



○ Murray Sinclair, d’Alanis Obomsawin;

○ La nuit du Nalujuk, de Jennie Williams;

○ Mary Two-Axe Earley : je suis redevenue indienne, de Courtney Montour.



Le 19 juin, une rencontre littéraire animée par Amélie Boivin Handfield permettra de découvrir le parcours inspirant d’Isabelle Picard, ethnologue, écrivaine et conférencière originaire de Wendake.



Toutes ces activités se déroulent entre les murs de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.



Enfin, soulignons que tout au long du mois, grâce aux suggestions de lecture des employés de la bibliothèque, les citoyens et citoyennes de Boucherville pourront découvrir les œuvres d’auteurs autochtones, que ce soit sur place via le catalogue de la bibliothèque ou en ligne sur la plateforme Pretnumerique.ca.



Pour plus de renseignements : 450 449-8650 ou bibliotheque@boucherville.ca