Nouvelles distributions de trousses de pavoisement organisées par Xavier Barsalou-Duval

Le député Xavier Barsalou-Duval revient cette année avec une nouvelle ronde de distribution de matériel de pavoisement pour décorer vos maisons en vue de la Fête nationale du Québec le 24 juin prochain. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour obtenir une trousse les 9, 10, 11 et 16 juin prochains. Le député se rendra dans tous les villages et villes de sa circonscription pour distribuer le matériel en personne.



Ces trousses sont offertes gratuitement aux citoyens qui en feront la demande selon un horaire préétabli. Elles comprennent un drapeau du Québec ainsi que plusieurs autres articles « surprise » arborant la fleur de lys. Les quantités sont limitées et on encourage les citoyennes et les citoyens à aller s’inscrire rapidement sur le site du député. Veuillez noter que les trousses sont réservées exclusivement aux résidents de la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.



« Cette démarche se veut une façon ludique d’inciter nos commettants à afficher leur fierté d’être Québécois en décorant leurs résidences en vue de la Fête nationale et ainsi répandre l’ambiance de fête partout sur le territoire. Le 24 juin, célébrons ensemble sous le thème “Entrez dans la danse” ! » a déclaré Xavier Barsalou-Duval.



Pour vous inscrire et connaître les dates et les points de distribution des trousses dans votre localité, consultez le lien suivant :



https://xavierbarsalouduval.quebec/inscription-fete-nationale-2023-quebec