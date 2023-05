Le Phare culturel de Verchères: Mini-festival « Un char pis une barge »

Le Phare culturel de Verchères présentera le samedi 19 août prochain l’évènement majeur de sa programmation estivale : le mini-festival « Un char pis une barge ». Occupant un site extérieur donnant sur le fleuve Saint-Laurent, ce ne sont pas moins de cinq projets musicaux en pleine ascension et marquants la scène musicale émergente québécoise qui se produiront pour le plus grand plaisir des festivaliers. Les têtes d’affiche bien connues de Choses sauvages et Bon Enfant mèneront la charge, accompagnée de LUMIÈRE, Motherhood et Täbï Yösha.



La proposition musicale



Pour son premier mini-festival en plein air, le Phare culturel a choisi de frapper fort en présentant deux groupes qui se démarquent sur la scène québécoise depuis quelques années déjà.



Le groupe Bon Enfant fait du rock queb, assumant pleinement les sonorités des années 70, qui explore aussi de nouveaux horizons avec la parution de Diorama, leur plus récent album. On se languit d’entendre la voix si particulière de Daphné, une véritable signature auditive du son Bon Enfant. Avec Choses Sauvages, on obtient un mélange de musique électronique éclatée qui explore les avenues des possibles. Mené par la voix de Félix Belisle, le groupe s’affranchit des étiquettes pour faire danser son public avec un son explosif, ce qui promet de réjouir les festivaliers! Et pour lancer les festivités, lors de cette journée que l’on souhaite chaude et ensoleillée, Étienne Côté nous présentera son projet solo LUMIÈRE, proposition au croisement du rock et du glamour qui résonne jusqu’au France. Le trio néo-brunswickois Motherhood viendra brasser la cage avec une prestation que l’on promet exaltante et déjantée. Le rock à son meilleur et sans complexe! Finalement, la polyvalente et passionnée Täbï Yösha, chanteuse québécoise d’origine haïtienne, nous partagera sa voix riche et puissante à travers ses chansons R&B teintées de néo-soul.



Le site



Une expérience complète : découvertes musicales, bonne bouffe, bière et vin nature, sur un site enchanteur, le tout dans une ambiance festive! Que demandez de plus? L’ouverture du site est fixée à 15 h. Arrivez tôt pour profiter de tous ces attraits et apprécier l’ensemble de cette emballante programmation!





Des partenariats culturellement sympathiques



Le Phare culturel est heureux de compter parmi ses partenaires le Port de Montréal, qui pour une deuxième année, participe à son évènement estival. Il faut aussi mentionner que les fous projets du Phare sont rendus possibles année après année grâce au soutien de la Municipalité de Verchères.



Renseignements



Spectacle : samedi 19 août 2023 à compter de 15 h

Endroit : parc des Pionniers (1, rue Madeleine, Verchères)

Coût : billets EN PRÉVENTE à 35 $ jusqu’au 22 juillet 2023 et 40 $ par la suite.

En vente dès le 29 mai via notre site web : www.phareculturel.org