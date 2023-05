Un tournoi de combats ludiques à varennes aujourd’hui

Un tout premier tournoi Inter-École de l’Ordre du Combat Récréatif, un nouveau sport local se déroulera à l’école secondaire Le Carrefour de Varennes aujourd’hui 29 mai. Les écoles de Saint-Hilaire et de Varennes s’affronteront à l’école secondaire Le Carrefour, de 18h30 à 20h30. Plus de 40 participants s’affronteront dans des duels et des jeux, armés de leur équipement en mousse.

Une formule ludique et dynamique attend les visiteurs curieux de découvrir ce nouveau sport. Des jeux de groupe tels le « Ballon-Baston » (un genre de soccer avec des armes!) et le « Bas-balle » sauront mystifier les spectateurs. Des duels en fonction de la catégorie d’armes (armes à deux mains, bouclier + épée, une seule lame, etc) tiendront en haleine les observateurs jusqu’au moment où le ou la vainqueur émergera.

Fondé en 2009, le combat récréatif est un art martial où les pratiquants combattent avec des armes en mousse sécuritaires et réalistes dans le but de se divertir et se mettre en forme.

L’Ordre du Combat Récréatif (OCR) est un organisme qui régit la pratique du combat récréatif par le biais de jeux alliant intelligence et stratégie, dans l’effort et la saine compétition.