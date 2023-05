L’Espace des Bâtisseurs de Varennes ouvre ses portes aux citoyens

A 9h50 samedi dernier ils étaient déjà quelques dizaines de citoyens à attendre avec fébrilité l’ouverture officielle, à 10 heures, des portes du tout nouvel Espace des Bâtisseurs de Varennes, le centre multifonctionnel qui offrira une gamme d’activités culturelles, sportives et de loisirs, en plus d’accueillir différents organismes communautaires. Il s’agit d’un legs majeur du 350e anniversaire de Varennes. Plusieurs centaines de varennois et de varennoises ont ainsi défilé tout au long de la journée pour d’abord visiter mais aussi s’approprier ce nouveau lieu de rassemblement pour la communauté.

L’ensemble des élus étaient aussi sur place pour accueillir la population dans ce nouvel Espace des Bâtisseurs, tout comme le député fédéral Xavier Barsalou Duval ainsi que la ministre et députée provincial Suzanne Roy.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, lors de l’accueil des tous premiers visiteurs, s’est dit particulièrement fier de pouvoir offrir ce nouvel équipement municipal aux citoyens qui répondra à de nombreux besoins et attentes, entre autres en offrant la possibilité d’y louer des salles. Les citoyens rencontrés lors de l’ouverture des portes se sont tous dits impressionnés par la beauté des lieux qui seront bientôt habités.



Lors de cette journée spéciale, les visiteurs ont pu découvrir, en petits groupes, les multiples espaces proposés, des salles de réception polyvalentes aux locaux dédiés aux organismes communautaires, en passant par un gymnase double. Cette infrastructure moderne offrira assurément à la population une variété d’activités pour tous les goûts.

A noter que la journée porte ouverte s’est terminée par un souper de remerciements à la centaine de partenaires et bénévoles qui ont contribué à faire de ce lieu un centre multifonctionnel de haute qualité.