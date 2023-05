La Galerie Vincent-D’Indy présente l’exposition « ALLÔ LA TERRE ! Le souffle, le geste, l’intériorité »

Du 31 mai au 2 juillet, la Ville de Boucherville présentera l’exposition de Johanne Proulx intitulée ALLÔ LA TERRE ! Le souffle, le geste, l’intériorité, à la Galerie Vincent-D’Indy.



L’artiste

Bachelière en arts de l’Université du Québec à Montréal, Johanne Proulx pratique la peinture et la gravure depuis 1986. En 1992, elle a co-fondé le centre d’artistes autogéré Zocalo, qui se consacre à l’art imprimé. Après des études en art-thérapie, elle a travaillé pendant 20 ans avec Les Impatients, un organisme qui offre gratuitement des ateliers d’art aux personnes ayant une problématique de santé mentale. Cette expérience lui a permis d’apprendre et d’apprécier la beauté du geste libre et significatif que l’on retrouve dans le mouvement de l’art brut et qui fait appel à l’émotion directe.



L’exposition

La proposition de l’artiste fait appel à une démarche picturale entreprise depuis 2021,

en temps de confinement, laquelle correspond également avec l’amorce de sa retraite d’art-thérapeute et d’enseignante. Tout ceci a créé un terreau propice à l’exploration de sa place sur cette terre, de sa responsabilité et de la joie de s’exprimer pour lui rendre hommage.



Par cette introspection, Johanne Proulx essaie de renouer avec une plus grande liberté de respirer, de vivre et surtout de peindre. Elle est, et nous sommes, là ! Elle nous encourage à le dire et à le vivre avec respect, authenticité et créativité.



Afin de donner corps à ce thème, elle utilise sur la toile différents médiums, notamment l’acrylique, le crayon et le collage. Par ces différentes techniques, l’artiste désire approfondir cet espace de rencontre avec soi-même. Évidemment, la liberté impose ses règles au geste parfois direct, parfois retenu. Cette liberté transparaît également dans l’émotion sous-jacente et nourrissante des expériences de vie de Johanne Proulx, ainsi que dans une certaine dimension poétique à laquelle elle tient.



Johanne Proulx espère que les visiteurs éprouveront autant de plaisir en visitant cette exposition qu’elle en a eu à la réaliser.



Vernissage : 4 juin, 13 h