Boucherville a ses jeunes « Génies en herbe »

Neuf jeunes Bouchervillois ont participé au tournoi provincial de Génies en herbe qui se tenait à Thetford Mines du 20 au 22 mai. Trois d’entre eux ont raflé les grands honneurs.

Ces jeunes allumés, rapides sur le piton, sont Antoine Beauregard, Kelly Ha, Félix Tétreault, Anaïs Villeneuve, Vincent Martinet, Julien Trudel, Charlotte Martinet (coach), Juliette Tourangeau et Juliette Martinet, tous du Collège Durocher Saint-Lambert.

Le tournoi a réuni 500 joueurs du secondaire et de la fin du primaire répartis en 131 équipes de 36 écoles du Québec. Ils ont tous rivalisé de connaissances et de vivacité d’esprit au cours de cette fin de semaine. Génies en herbe est un jeu-questionnaire semblable à l’émission 100 Génies diffusée à Radio-Canada

Au cours de ces trois jours de compétitions, les connaissances générales dans des catégories telles que les sciences, l’histoire, la géographie, les arts, la grammaire, les mathématiques et les sports sont testées.

En 5e secondaire, l’équipe gagnante était entre autres composée d’Anaïs Villeneuve et de Félix Tétreault. « Ce dernier est bien connu pour ses succès à l’émission télé 100 Génies. Sa moyenne de 398 points par match lui a valu le prix Érudition pour le meilleur joueur de son niveau. Il a également été honoré comme meilleur pointeur du tournoi! », a rapporté Manon Grenier, fière maman de Vincent Martinet.

Vincent en était à sa première participation dans la ligue de Génies en herbe. Lui et son équipe ont remporté la médaille d’or en première secondaire.