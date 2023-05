150 élèves participent à un cross-country

Plus de 150 élèves des sept écoles primaires de Boucherville du Centre de services scolaire des Patriotes ont participé à une compétition de cross-country.

L’événement organisé par les enseignants en éducation physique s’est tenu le 11 mai dernier à l’école Pierre-Boucher.

Ce grand rassemblement avait pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes de 2e et 3e cycles. Les trois écoles gagnantes sont : Père-Marquette en première position; Antoine-Girouard, en deuxième position; Pierre-Boucher, au troisième rang.

Gagnants de chacun des cycles

2e cycle

Filles :Nellie Paquet de l’école Père-Marquette

Garçons : Arthur l’Écuyer de l’école Pierre-Boucher

3e cycle

Filles : Alexe Rondeau de l’école Antoine-Girouard

Garçons : Zacharie Houle de l’école Antoine-Girouard