Le Julievillois Charles Hamelin est admis au Temple de la renommée des sports du Québec

Le Panthéon des sports du Québec a dévoilé les huit personnalités qui seront admises à son Temple de la renommée en 2023, soit Charles Hamelin, Meaghan Benfeito, Roseline Filion, Jasey-Jay Anderson, Vincent Damphousse et Marie-Claude Asselin, ainsi que les bâtisseurs Jean-Paul Chartrand senior et Monique Lefevre.

Rappelons qu’avec ses six médailles olympiques, notamment quatre d’or, Charles Hamelin est au premier rang à égalité avec Cindy Klassen en tant qu’olympien canadien le plus décoré aux Jeux d’hiver, et il se trouve aussi à égalité avec Andre De Grasse en tant qu’olympien masculin canadien le plus décoré de l’histoire.

Celui qui a appris à patiner avec le club Les Fines Lames de Sainte-Julie a participé pendant plus d’une décennie et demie aux Championnats du monde et a remporté 38 médailles aux Championnats du monde de l’International Skate Union (ISU). Il a récolté treize médailles d’or, dont cinq ont été remportées au relais 5 000 m. L’athlète natif de Lévis a de plus décroché le titre mondial au classement général en 2018 devant sa famille et ses amis à Montréal. À la dernière course de sa carrière, il a mis la main sur le bronze au relais 5 000 m à Montréal en avril 2022.

Sur le circuit de la Coupe du monde de l’ISU, il a accumulé 142 médailles de Coupe du monde (58 d’or, 42 d’argent et 42 de bronze), dont 84 lors d’épreuves individuelles. En 2009-2010 et 2012-2013, il a remporté le titre du classement général de la Coupe du monde sur 500 m. En 2013-2014, il a été champion du classement général de la Coupe du monde au 1 000 m et au 1 500 m.

Soulignons en terminant qu’il a été nommé athlète de l’année à dix occasions par Patinage de vitesse Canada et qu’une patinoire intérieure à Sainte-Julie a été nommée en l’honneur de son père Yves, de son frère François et de lui-même.