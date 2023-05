Assemblée générale de Parents-Secours Sainte-Julie

Parents-Secours Sainte-Julie invite la population de Sainte-Julie à son assemblée générale le mardi 13 juin 2023 à 19 heures au local 113 du Pavillon Thérèse-Savard-Côté, 477 av. Jules-Choquet, Sainte-Julie. Vous êtes attendus en grand nombre, vous pourrez rencontrer les membres du comité, prendre connaissance du rapport de la présidente et de la trésorière. Il y aura une période de questions pour tous.



Cette année, le comité a décidé de vous offrir un dessert, du café ou des bouteilles d’eau.



Vous devrez nous confirmer votre présence avant le 3 juin 2023 à parentssecoursstejulie@gmail.com pour l’organisation physique et pour l’envoi de l’ordre du jour du 13 juin 2023 et du compte-rendu du 7 juin 2022.



Bienvenue à tous.