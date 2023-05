Les scouts de Boucherville font le plein de bouteilles vides

Le bouteille-o-thon des scouts de Boucherville était de retour samedi le 6 mai dernier et, de toute évidence, le message a été entendu car les résultats ont été spectaculaires. Les bouchervillois étaient invités à apporter bouteilles et canettes consignées pour aider les jeunes scouts à financer leurs activités.

Les citoyens ont donc été très nombreux à soutenir le 32e Groupe des Scouts de Boucherville en déposant leurs sacs de contenants aux deux points de collecte soit au stationnement du Marché public sur De Montbrun ainsi qu’au centre communautaire Saint-Louis ou les jeunes du 43e groupe de scouts étaient aussi sur place.

Les jeunes ont également sillonné les rues de certains secteurs pour ramasser aux portes.

A noter que, bien que la journée officielle de collecte soit terminée, les gens peuvent encore donner leurs bouteilles ou canettes pour aider les scouts à financer leurs activités ou encore en faisant simplement un don en argent. Les jeunes peuvent aussi aller cueillir les bouteilles et canettes directement à la maison, il suffit de les contacter à « canettes@scouts32.ca »