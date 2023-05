Conférence: Ma voisine dérange, portraits de femmes d’un autre siècle

La Société de généalogie de La Jemmerais vous invite à assister à la conférence donnée par madame Michèle Gélinas.

Elles sont vingt et une. Elles se prénomment Angèle, Élisabeth, Geneviève, Hannah, Josephte, Julie, Marie… et portent parfois des surnoms. Elles habitent au nord du lac Saint-Pierre de façon permanente ou passagère. Elles sont citadines ou rurales, riches ou pauvres, instruites ou illettrées, célibataires ou mariées. Elles ont vécu entre la Conquête (1763) et la Confédération (1867). Et elles ont dérangé. Pères et mères, frères et sœurs, maris et enfants, amis et voisins, hommes d’Église et hommes de loi ont écarquillé les yeux devant leurs agissements. De l’insoumise épousant son prétendant malgré l’interdiction paternelle à la criminelle infanticide, l’éventail de comportements hors norme de ces femmes est étendu et leurs histoires sont captivantes.



Boursière du Programme de soutien à la recherche de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), récipiendaire du Programme d’allégement de la tâche d’enseignement, membre du jury des Prix Percy-W.-Foy de la Société généalogique canadienne-française récompensant les meilleurs ouvrages historiques et généalogiques, madame Gélinas détient une maîtrise en histoire (UdeM)ainsi qu’un baccalauréat en histoire (UQAM).



Parmi ses publications :



Adèle Berthelot-Lafontaine 1812-1859; Louiseville, des souvenirs plein la valise; Ma voisine dérange. Portraits de femmes d’un autre siècle; pour ne nommer que ceux-là.

La conférence aura lieu le mercredi 31 mai 2023 à 19h30 au Pavillon Thérèse-Savard-Côté au 477, av. Jules-Choquet, Sainte-Julie.



Admission : gratuit pour les membres, 7$ pour les non-membres



Pour renseignements : https://sglj.org

Inscription : responsable@sglj.org