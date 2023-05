Un prix très satisfaisant pour la bibliothèque de Sainte-Julie

La bibliothèque de Sainte-Julie est fière d’avoir reçu, lors des Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, le 2e prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD 2022. Ce prix, d’une valeur de 4 000 $, est remis par Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et servira à bonifier les services jeunesses de la bibliothèque.



Cette distinction témoigne des efforts du personnel de la bibliothèque à faire aimer la lecture auprès des jeunes julievillois grâce à la mise en place de plusieurs activités.



À propos des Prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD

Les Prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD récompensent les programmes novateurs mis en oeuvre par les bibliothèques canadiennes pour promouvoir la lecture estivale. Ce prix est décerné à trois bibliothèques francophones et trois bibliothèques anglophones du Canada qui se sont distinguées dans la réalisation de leur club de lecture d’été. Pour obtenir plus d’information au sujet de ce prix, les citoyens sont invités à visiter le https://www.clubdelecturetd.ca/personnel/prix-des-bibliotheques .