20e Journée nationale des patriotes à Verchères

Le lundi 22 mai prochain, à 9 h 30, pour sa 20e année, la section Verchères de la société Saint-Jean-Baptiste Richelieu /Yamaska invite, pour une 20e année, la population au déroulement de la cérémonie de la Journée nationale des patriotes à Verchères en présence de la Société de reconstitution du Bas-Canada.

Programmation

Dès 9 h 30, levée du drapeau des patriotes devant la mairie.

Déplacement vers le buste de Bernard-Landry, dépôt d’une couronne de fleurs.

En direction vers le parc Jean-Marie Moreau devant le buste de Ludger-Duvernay pour le dépôt de fleurs et l’observation d’une minute de silence.

Rendez-vous à l’église Saint-François-Xavier pour les discours patriotiques du président de la section Verchères, Paul Brisebois; du président SSJBR/Y, Robert Marquette; du maire de Verchères, Alexandre Bélisle; de la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy; du député de Pierre-Boucher-Les Patriotes‒Verchères, Xavier Barsalou-Duval.

À cette occasion, la conférence « Papineau et Verchères : une histoire d’amour » sera animée par Anne-Marie Sicotte, détentrice d’un baccalauréat en histoire et en anthropologie, auteure des Accoucheuses, d’une série romanesque Le pays insoumis et Les tuques bleues, et de la biographie Papineau l’incorruptible.

« Les participants seront également invités à visiter le campement de la Société de Reconstitution du Bas-Canada au parc des Pionniers », mentionne Paul Brisebois, président de la section Verchères SSJBR/Y.